ملك الأردن يصل إلى القاهرة لبحث التطورات في غزة وسبل وقف إطلاق النار... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب بيان الرئاسة المصرية، من المقرر أن يعقد السيسي قمة في القاهرة، مع العاهل الأردني.

#عاجل جلالة الملك عبدالله الثاني يغادر أرض الوطن في زيارة إلى القاهرة يلتقي خلالها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لبحث التطورات الخطيرة في غزة، وسبل وقف إطلاق النار في القطاع #بترا#الأردن pic.twitter.com/PHorqdgiaC — Jordan News Agency (@Petranews) December 27, 2023 وكالة الأنباء الأردنية بأن اللقاء سيشهد بحث التطورات الخطيرة في غزة، وسبل وقف إطلاق النار في القطاع. وفي السياق نفسه،وكالة الأنباء الأردنية بأن اللقاء سيشهد بحث التطورات الخطيرة في غزة، وسبل وقف إطلاق النار في القطاع.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، قد استقبل، أمس الثلاثاء، نظيره الأردني أيمن الصفدي، في القاهرة.

وخلال الاجتماع، أكد شكري حرص مصر الدائم على تعزيز التشاور والتنسيق مع الأردن، سواء على مستوى القمة أو على الصعيد الوزاري، وذلك لمواجهة التحديات المشتركة، والعمل على إيجاد حلول للأزمات السياسية والأمنية التي تموج بها المنطقة.

21 ديسمبر, 19:30 GMT

وأشار شكري إلى أهمية استمرار الجهود الثنائية لتعميق وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين، وإزالة أية معوقات في هذا الصدد.

وشهد اللقاء، وفق بيان الخارجية المصرية، تبادل الرؤى بين الجانبين إزاء تطورات الوضع في غزة، والمساعي الهادفة للوصول لوقف إطلاق النار، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2720، بشأن زيادة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع وإنشاء آلية أممية لمراقبة ومتابعة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وذلك على ضوء العوائق والعراقيل التي يضعها الجانب الإسرائيلي على دخول المساعدات.