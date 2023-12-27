ملك الأردن يصل إلى القاهرة لبحث التطورات في غزة وسبل وقف إطلاق النار... فيديو

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دبي - محمود عبدالرازق - وحسب بيان الرئاسة المصرية، من المقرر أن يعقد السيسي قمة في القاهرة، مع العاهل الأردني.
وكالة الأنباء الأردنية بأن اللقاء سيشهد بحث التطورات الخطيرة في غزة، وسبل وقف إطلاق النار في القطاع.
#عاجل جلالة الملك عبدالله الثاني يغادر أرض الوطن في زيارة إلى القاهرة يلتقي خلالها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لبحث التطورات الخطيرة في غزة، وسبل وقف إطلاق النار في القطاع #بترا#الأردن pic.twitter.com/PHorqdgiaC— Jordan News Agency (@Petranews) December 27, 2023
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، قد استقبل، أمس الثلاثاء، نظيره الأردني أيمن الصفدي، في القاهرة.
وخلال الاجتماع، أكد شكري حرص مصر الدائم على تعزيز التشاور والتنسيق مع الأردن، سواء على مستوى القمة أو على الصعيد الوزاري، وذلك لمواجهة التحديات المشتركة، والعمل على إيجاد حلول للأزمات السياسية والأمنية التي تموج بها المنطقة.
21 ديسمبر, 19:30 GMT
وأشار شكري إلى أهمية استمرار الجهود الثنائية لتعميق وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين، وإزالة أية معوقات في هذا الصدد.