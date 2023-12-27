إذاعة الجيش الإسرائيلي: إطلاق 18 صاروخا من لبنان باتجاه إسرائيل تم اعتراض 8 منها

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تم إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا ومستوطنات الجليل الغربي المحاذية للبنان.

وأضافت الوسائل أن صافرات الإنذار دوّت في تلك المناطق بسبب إطلاق صواريخ من لبنان.

وكان مراسل "الخليج 365" في لبنان، قد أفاد أمس الثلاثاء، بتواصل القصف الإسرائيلي للعديد من القرى والبلدات الحدودية في جنوب لبنان.

وطال القصف الإسرائيلي مناطق تعتبر بعيدة نسبيًا عن الحدود، بعدما شنت مسيرة إسرائيلية غارتين على محيط بلدة جبشيت، التي تبعد نحو 20 كيلومترا عن الحدود الجنوبية.

أمس, 17:45 GMT

وأضاف مراسلنا أن "حزب الله" في المقابل يستهدف المستوطنات المتاخمة للحدود اللبنانية، ردًا على استهداف إسرائيل لمنازل المدنيين، بحسب ما يرد في بياناته التي يصدرها تباعا.

فيما ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" الإسرائيلية، مساء أمس، أن 9 من الجنود أصيبوا في الحرب الدائرة شمالي البلاد، حيث كانت إصابة أحدهم خطيرة، فيما إصابة الثمانية الآخرين بسيطة إلى متوسطة.