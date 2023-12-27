جندي إسرائيلي يطلق النار على رفاقه بعد استيقاظه من كابوس

دبي - محمود عبدالرازق - بحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن جنديا من لواء المظليين الذين عادوا من قطاع غزة، أطلق النار على زملائه إثر استيقاظه من كابوس، موقعا عددا من الإصابات.

بحسب القناة، فقد تم تحويل الحادثة للتحقيق بوزارة الدفاع الإسرائيلية، مضيفة أن الجندي كان يتلقى الرعاية بمركز في عسقلان، بعد عودته من الحرب في قطاع غزة، ليستيقظ من كابوس، وليفتح النار بشكل عشوائي، مما أدى لإصابة زملائه بشظايا إطلاق النار.

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.

أمس, 19:18 GMT

وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل نحو 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.