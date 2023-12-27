شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية فلسطين: جهودنا متواصلة لتعظيم التضامن الدولي لوقف العدوان على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الخارجية والمُغتربين الفلسطينية اليوم الأربعاء إنها وسفاراتها وبعثات فلسطين تواصل حراكها لحشد أوسع موقف دولي ضاغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي ؛ لوقف عدوانها بشكل فوري وتأمين وصول الاحتياجات الإنسانية الأساسية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.



وأشارت الوزارة ، في بيان صحفي ، إلى جهودها في تعميق التحولات الإيجابية الملحوظة على مستوى الرأي العام في الدول وكذلك التحولات الإيجابية في مواقف بعض الدول خاصة تلك الدول التي لم تعد قادرة على التعايش مع جرائم الإبادة الجماعية والمجازر البشعة التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.



وتطرقت الخارجية إلى عدوان الاحتلال المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس والذي يتعرض لمجازر جماعية غير مسبوقة..مشيرة إلى مجزرة الاحتلال في مخيم نور شمس قرب طولكرم والتي أسفرت عن استشهاد 6 شبان، وإصابة عدد آخر بجروح.



ومن ضمن الجهود الدبلوماسية الفلسطينية لفضح جرائم الاحتلال وتعميق التضامن الدولي الشعبي والرسمي مع الشعب الفلسطيني ..أوضحت أنها تقوم بنشاطات وفعاليات على المستوى الدولي والأممي.



وأشارت الوزارة إلى أنها أصدرت تعميمًا لسفارات دولة فلسطين وبعثاتها بضرورة تسهيل جميع المُعاملات القنصلية لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.