"إيغاد" لـ"الخليج 365": لم يتم الاتفاق بعد على موعد ومكان اللقاء بين البرهان وحميدتي

دبي - محمود عبدالرازق - الخرطوم - الخليج 365. وأضاف متحدث "إيغاد"، في تصريحات لـ"الخليج 365"، اليوم الأربعاء أن "رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، والأمين العام للهيئة، يعملان على جلب الجنرالين (البرهان وحميدتي) إلى طاولة المفاوضات".

وأكد أنه "لم يتم الاتفاق بعد على موعد ومكان الاجتماع".

وأوضح أن "المنظمة ستعلن عن التطورات بمجرد التوصل إلى معلومات دقيقة حول الأمرط.

وكانت "إيغاد"، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن لقاء محتمل، غدا الخميس، بين قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).

ونقلت قناة "العربية"، عن مصادر في "إيغاد"، قولها إنه "تمت تهيئة الأجواء للقاء طرفي الصراع وعقد اجتماع مثمر بينهما غدا"، مضيفة أن "ترتيبات لقاء البرهان وحميدتي، غدا الخميس، قد اكتملت بعدما تلقت المنظمة تأكيدات بموافقة الطرفين".

وفي السياق ذاته، أفادت تقارير صحفية سودانية، بأن رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، أبلغ منظمة "إيغاد" بموافقته على عقد لقاء مباشر مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وبحسب موقع "سودان تربيون"، فإن "البرهان أعلن موافقته على لقاء حميدتي، ولكن لديه شروط قبل عقد هذا الاجتماع، وتتضمن الشروط وقفا لإطلاق النار، وخروج قوات الدعم السريع من منازل المواطنين والأعيان المدنية".

ونقلت وكالة "العالم العربي"، عن مخير، قوله إن "قوات الدعم السريع تشترط أن يحضر البرهان، اللقاء بصفته قائدًا للجيش لا رئيسا لمجلس السيادة ولا ممثلا للشعب السوداني".

وتشهد العاصمة الخرطوم والمدن المجاورة لها قتالاعنيفا بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، منذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي، إثر خلافات سياسية وأمنية، تسببت في نزوح أكثر من خمسة ملايين سوداني داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 5 آلاف من المدنيين، ما تطلب تدخل منظمات إنسانية محلية ودولية لمساعدة المتضررين.