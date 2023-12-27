الخليج اليوم .. السعودية.. توقيع اتفاقية لجذب شركات التقنية الصينية لافتتاح مقارها بالمملكة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وقع البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات NTDP وشركة MSA Novo التابعة لشركة MSA Capital اتفاقية تعاون لتنمية وتطوير القطاع التقني في المملكة، وجذب الشركات التقنية الصينية لافتتاح مقارها الرئيسية في المملكة.

وجرى توقيع الاتفاقية في مقر الشركة في بكين، حيث مثل البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات رئيسه التنفيذي إبراهيم نياز، فيما مثَّل شركة MSA Novo المؤسس والشريك الإداري في MSA Capital، Jenny Zeng.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون التقني بين البلدين من خلال نقل المعرفة وتبادل الخبرات والتقنيات، وتحفيز تطور القطاع في المملكة، مما يسهم في تعزيز القدرات التقنية للشركات المحلية، وتعزيز الابتكار التقني المحلي وتقديم منتجات وحلول تقنية مبتكرة تلبي احتياجات السوق وتعزز التنافسية الوطنية.

وتُعد شركة MSA Capital المستثمر المؤسسي العالمي الأكثر نشاطًا، حيث تأسست عام 2014، ولها استثمارات في 9 شركات ناشئة في المملكة بأكثر من 45 مليون دولار، كما سهلت دخول 19 شركة عالمية إلى السوق السعودية؛ كما أنها تضم أكثر من 250 شركة عالمية، وتعمل من خلال الاتفاقية على زيادة عدد الشركات العاملة في المملكة وتعزيز النظام البيئي التقني.

ويهدف البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات إلى تعزيز منظومة تقنية المعلومات في المملكة، وتحقيق تنمية تقنية مستدامة، وتسريع تحقيق المستهدفات الإستراتيجية لتحويل المملكة إلى مركز تقني عالمي رائد بحلول عام 2030.