شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة ترحب بتعيين الهولندية سيجريد كاج كمنسّقة للشؤون الإنسانية بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت الولايات المتحدة بقرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الهولندية سيجريد كاج في منصب كبير منسقي الشؤون الإنسانية وجهود الإعمار في غزة.



وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء: أن واشنطن تتطلع إلى التنسيق الوثيق مع كاج ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بشأن الجهود المبذولة لتسريع وتبسيط عملية تسليم الإغاثة الإنسانية المنقذة للحياة للمدنيين الفلسطينيين في غزة.

وبحسب البيان، قدمت الولايات المتحدة أكثر من 110 ملايين دولار من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي.



ويأتي التعيين بعد أن تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2720 يوم الجمعة الماضي بشأن الأزمة في غزة. ويدعو القرار، من بين أمور أخرى، إلى إيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وآمن ودون عوائق على نطاق واسع إلى الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة.



يذكر أن سيجريد كاج كانت شغلت العديد من المناصب الحكومية والدولية رفيعة المستوى، وذكر بيان الأمم المتحدة أنها عملت كنائبة لرئيس وزراء هولندا، ووزيرة للخارجية، وكانت أيضا أول وزيرة للمالية.