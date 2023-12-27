شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مقبرة "باب الرحمة" ويعتقل أحد حراس "الأقصى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، حارسا من المسجد الأقصى المبارك، واقتحمت مقبرة "باب الرحمة" الملاصقة للسور الشرقى للبلدة القديمة. وأفادت مصادر فلسطينية فى مدينة القدس المحتلة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت حارس المسجد الأقصى محمد الأيوبى من داخل ساحات المسجد. وأضافت أنه تم إغلاق مقبرة باب الرحمة بالكامل، والجيش وشرطة الاحتلال يمنعان الدخول إليها نهائيا، حيث تجرى أعمال تصوير وجولات داخلها.

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