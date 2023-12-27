"إيغاد" تعلن تأجيل لقاء البرهان وحميدتي إلى الشهر المقبل

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وكان الناطق الرسمي باسم الدعم السريع، الفاتح قرشي، قد قال إن المنظمة قدمت لهم دعوة رسمية، معلان التزام قواته بالمواعيد التي حددتها إيغاد، كما أنه نفى "كل ما يُشاع في وسائل الإعلام عن عدم حضور حميدتي للقاء البرهان".
أمس, 20:51 GMT
وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم المنظمة الحكومية المعنية بالتنمية "إيغاد"، أن المنظمة تعمل على تنسيق اجتماع بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو "حميدتي".
وأكد أنه "لم يتم الاتفاق بعد على موعد ومكان الاجتماع"، مشيرا إلى أن "المنظمة ستعلن عن التطورات بمجرد التوصل إلى معلومات دقيقة حول الأمر.
أمس, 06:46 GMT
وتشهد العاصمة الخرطوم والمدن المجاورة لها قتالاعنيفا بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، منذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي، إثر خلافات سياسية وأمنية، تسببت في نزوح أكثر من خمسة ملايين سوداني داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 5 آلاف من المدنيين، ما تطلب تدخل منظمات إنسانية محلية ودولية لمساعدة المتضررين.