"إيغاد" تعلن تأجيل لقاء البرهان وحميدتي إلى الشهر المقبل

دبي - محمود عبدالرازق - وقال موقع "المشهد السودان" إن تأجيل اللقاء جاء بعد تضارب التصريحات بشأن مسألة حضور حميدتي، فيما ذكرت مصادر في قمة الهيئة الحكومية للتنمية “إيغاد”، أنه تم تأجيل لقاء البرهان وحميدتي إلى شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.

وكان الناطق الرسمي باسم الدعم السريع، الفاتح قرشي، قد قال إن المنظمة قدمت لهم دعوة رسمية، معلان التزام قواته بالمواعيد التي حددتها إيغاد، كما أنه نفى "كل ما يُشاع في وسائل الإعلام عن عدم حضور حميدتي للقاء البرهان".

أمس, 20:51 GMT

وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم المنظمة الحكومية المعنية بالتنمية "إيغاد"، أن المنظمة تعمل على تنسيق اجتماع بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو "حميدتي".

وأضاف متحدث "إيغاد"، في تصريحات لـ"الخليج 365"، اليوم الأربعاء أن "رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، والأمين العام للهيئة، يعملان على جلب الجنرالين (البرهان وحميدتي) إلى طاولة المفاوضات".

وأكد أنه "لم يتم الاتفاق بعد على موعد ومكان الاجتماع"، مشيرا إلى أن "المنظمة ستعلن عن التطورات بمجرد التوصل إلى معلومات دقيقة حول الأمر.

أمس, 06:46 GMT

ونقلت وكالة "العالم العربي"، عن مخير، قوله إن "قوات الدعم السريع تشترط أن يحضر البرهان، اللقاء بصفته قائدًا للجيش لا رئيسا لمجلس السيادة ولا ممثلا للشعب السوداني".

وتشهد العاصمة الخرطوم والمدن المجاورة لها قتالاعنيفا بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، منذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي، إثر خلافات سياسية وأمنية، تسببت في نزوح أكثر من خمسة ملايين سوداني داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 5 آلاف من المدنيين، ما تطلب تدخل منظمات إنسانية محلية ودولية لمساعدة المتضررين.