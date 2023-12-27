الحكومة الفلسطينية تلغي جميع مظاهر الاحتفالات برأس السنة الميلادية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال اشتية في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة في مدينة رام الله، إنه "تقرر إلغاء جميع مظاهر الاحتفالات برأس السنة الميلادية، وستكون مسيرات غضب ضد جرائم الاحتلال".

كما رحب اشتية "بكل جهد عربي ودولي لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني"، مشيدا بصموده، أمام آلة الحرب الإسرائيلية، بحسب قوله.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، إلى 21 ألفا و110 قتيل، وما يزيد عن 55 ألف إصابة.

أمس, 20:49 GMT

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر الماضي، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.

وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.