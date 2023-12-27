ردا على استهداف الجنوب اللبناني.. إصابات مباشرة في مستوطنات شمالي إسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنه سُمع دوي صافرات الإنذار في مستوطنة "كريات شمونة" خاصة مع سقوط قذائف وصواريخ أطلقت من الجنوب اللبناني، على أحد المباني واستهدافه مباشرة".

فيما أوضحت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن الجيش الإسرائيلي قام بالهجوم على الأراضي اللبنانية، حيث قامت طائرات سلاح الجو بتدمير أهداف عدة وصفتها بـ"الإرهابية" داخل الأراضي اللبنانية، وتم تدمير العديد من البنى التحتية "الإرهابية" إلى جانب مواقع عسكرية تابعة لحزب الله اللبناني، بحسب قولها.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه تم اعتراض 8 صواريخ من أصل 18 صاروخا أطلقت من بلدة رأس الناقورة جنوبي لبنان.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تم إطلاق الصواريخ من جنوبي لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا ومستوطنات الجليل الغربي المحاذية للبنان.

وكان مراسل "الخليج 365" في لبنان، قد أفاد أمس الثلاثاء، بتواصل القصف الإسرائيلي للعديد من القرى والبلدات الحدودية جنوبي لبنان.

وطال القصف الإسرائيلي مناطق تعتبر بعيدة نسبيًا عن الحدود، بعدما شنت مسيرة إسرائيلية غارتين على محيط بلدة جبشيت، التي تبعد نحو 20 كيلومترا عن الحدود الجنوبية.

وأضاف مراسلنا أن "حزب الله"، في المقابل، يستهدف المستوطنات المتاخمة للحدود اللبنانية، ردًا على استهداف إسرائيل لمنازل المدنيين، بحسب ما يرد في بياناته التي يصدرها تباعا.

فيما ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" الإسرائيلية، مساء أمس، أن 9 من الجنود أصيبوا في الحرب الدائرة شمالي البلاد، حيث كانت إصابة أحدهم خطيرة، فيما إصابة الثمانية الآخرين بسيطة إلى متوسطة.