بـ 3.1 مليارات دولار.. مصر تعلن التعاقد لتنفيذ مشروع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر

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وأوضح البيان أن ذلك يأتي "في إطار جهود الدولة لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء، وترسيخ موقع مصر كمُصَدِرِ إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر".
وأشار مجلس الوزراء المصري إلى أن المشروع سيقام "بالقرب من ميناء جرجوب البحري (على البحر المتوسط)، ومنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، بتكلفة استثمارية تصل إلى 3.1 مليار دولار للمرحلة الأولى من المشروع يتم تمويلها بالكامل من الشركة".
25 مايو, 14:34 GMT
وتشمل هذه المحاور: "تصنيع الوقود الأخضر من (هيدروجين أخضر ـ أمونيا خضراء ـ ميثانول)، و توفير الصناعات المكملة لصناعات الهيدروجين الأخضر من (محللات كهربائية ـ ألواح شمسية ـ توربينات)، وخدمات تموين السفن بالوقود.
وينظر إلى الهيدروجين الأخضر وهو (الهيدروجين النظيف) كوقود على أنه حاسم في التحول إلى الطاقة النظيفة في العقود القادمة.