مصدر حكومي سوداني لـ"الخليج 365": البرهان يعتزم التوجه لجيبوتي لعقد لقاء مع حميدتي

دبي - محمود عبدالرازق - الخرطوم - الخليج 365. وقال المصدر لوكالة "الخليج 365"، إن "البرهان سيغادر، يوم الغد الخميس، إلى جيبوتي لعقد لقاء مع حميدتي"، وذلك حسب تنسيق المنظمة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد) لوقف الحرب في السودان.

يشار إلى أن ذلك يأتي وسط تضارب الأنباء حول عقد اللقاء بين البرهان وحميدتي، حيث أعلنت "إيغاد"، اليوم الأربعاء، تأجيل اللقاء المرتقب بين القائدين.

أمس, 20:51 GMT

وقال موقع "المشهد السودان"، إن "تأجيل اللقاء جاء بعد تضارب التصريحات بشأن مسألة حضور حميدتي"، فيما ذكرت مصادر في "إيغاد"، أنه تم تأجيل لقاء البرهان وحميدتي، إلى شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات الدعم السريع، الفاتح قرشي، قد قال إن المنظمة قدمت لهم دعوة رسمية، معلنا التزام قواته بالمواعيد التي حددتها "إيغاد"، كما أنه نفى "كل ما يُشاع في وسائل الإعلام عن عدم حضور حميدتي للقاء البرهان".

وفي وقت سابق، صرح متحدث باسم "إيغاد"، بأن "المنظمة تعمل على تنسيق اجتماع بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو(حميدتي).

22 ديسمبر, 04:00 GMT

وأضاف المتحدث باسم "إيغاد"، في تصريحات لـ"الخليج 365"، اليوم الأربعاء، أن "رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، والأمين العام للهيئة، يعملان على جلب القائدين (البرهان وحميدتي) إلى طاولة المفاوضات".

وأكد أنه "لم يتم الاتفاق بعد على موعد ومكان الاجتماع"، مشيرا إلى أن "المنظمة ستعلن عن التطورات بمجرد التوصل إلى معلومات دقيقة حول الأمر".

وتشهد العاصمة الخرطوم والمدن المجاورة لها قتالاعنيفا بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، منذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي، إثر خلافات سياسية وأمنية، تسببت في نزوح أكثر من خمسة ملايين سوداني داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 5 آلاف من المدنيين، ما تطلب تدخل منظمات إنسانية محلية ودولية لمساعدة المتضررين.