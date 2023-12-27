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فيديو | فريق تقييم الحوادث في اليمن يفند ادعاءات المنظمات الدولية

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عبدالله العماري - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - فند الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن ادعاءات المنظمات الدولية حيال عدد من المهام التي جرى تنفيذها من خلال قوات التحالف الدولي في اليمن.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور، عدداً من الادعاءات التي تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني.

تقييم الحوادث

واستعرض المنصور خلال مؤتمر صحفي عقده بنادي ضباط القوات المسلحة بالرياض، نتائج تقييم عدة حوادث تضمنتها تلك الادعاءات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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