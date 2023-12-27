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مصر تدعو رعاياها إلى سرعة مغادرة جميع الولايات السودانية

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دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الخارجية المصرية، في بيان نشرته عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، إنه "في إطار حرص الوزارة على متابعة أوضاع المصريين بالخارج وحفاظًا على أمنهم وسلامتهم خاصة في المناطق التي تشهد اشتباكات عسكرية، نجحت سفارة جمهورية مصر العربية بالسودان، في إجلاء عدد 18 طالبًا وطالبة وبعض من أولياء أمورهم من العالقين في مدينة ود مدني بولاية الجزيرة السودانية، التي امتدت إليها الاشتباكات المسلحة".
قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، يصل إلى مدينة بورتسودان الساحلية لأول مرة منذ بدء الصراع مع قوات الدعم السريع في شهر أبريل، 27 أغسطس/ آب 2023 - الخليج 365 عربي, 1920, 27.12.2023

وأضاف البيان أنه "تم التنسيق مع السلطات السودانية لتأمين إجلاء الطلاب المصريين حتى وصولهم سالمين إلى مقر القنصلية المصرية في بورسودان وتسفيرهم إلى الحدود المصرية وصولًا إلى الأراضي المصرية".

وشددت الخارجية المصرية، في ختام البيان، على ضرورة مغادرة جميع المواطنين المتواجدين بسرعة وعدم سفر أي من المواطنين المصريين إلى السودان في المرحلة الحالية تحت أي ظرف، حفاظا على سلامتهم.

قائد قوات الدعم السريع السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي - الخليج 365 عربي, 1920, 27.12.2023
وتشهد العاصمة الخرطوم والمدن المجاورة لها قتالاعنيفا بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، منذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي، إثر خلافات سياسية وأمنية، تسببت في نزوح أكثر من خمسة ملايين سوداني داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 5 آلاف من المدنيين، ما تطلب تدخل منظمات إنسانية محلية ودولية لمساعدة المتضررين.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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