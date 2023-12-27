الخليج اليوم .. إعصار قمعي مصغر يضرب الطائف.. وخبير سعودي يشرح

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي إعصارًا قمعيًا يتشكل جنوب شرقي الطائف بمنطقة مكة المكرمة، بالتزامن مع هطول أمطار متوسطة إلى خفيفة.

فيما قال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني: إن المركز رصد إعصارا قمعيا لافتا في ‎محافظة الطائف، للمرة الثانية هذا العام؛ في مشهد يعكس التغيرات المناخية التي تشهدها بعض مناطق المملكة، وندعو الجميع للتواصل مع المركز على الرقم 1987 حال رصد ظواهر جوية غير اعتيادية.

وفي تفسيره لهذا الإعصار أشار خبير الطقس عبد العزيز الحصيني لـ"العربية.نت" إلى أن هذا الإعصار هو إعصار قمعي مصغر ويسمى التورناِدو، وهو عبارة عن عاصفة هوائية، أحيانا تكون عنيفة تتميز بغيمة مخروطية وقمع متكثف وغبار، تدور حول التورناِدو حول مساحة من الضغط الجوي المنخفض وسرعتها لا تقل عن 40 ميل (64 كيلومترا) تمتد من عاصفة رعدية قوية إلى سطح الأرض، وهي ظاهرة جوية غير مُعتادة في الجزيرة العربية، وبحسب سرعة الرياح يكون أثره في الأماكن التي يمر بها.