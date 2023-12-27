غانتس: إذا لم يوقف حزب الله هجماته على الحدود فإن الجيش الإسرائيلي سيجبره على ذلك

دبي - محمود عبدالرازق - وقال غانتس خلال مؤتمر صحافي: "الوضع في الحدود الشمالية يجب أن يتغير ويلزم العمل للتوصل إلى حل سياسي، وحكومة لبنان إذا لم تعمل من أجل وقف هجمات "حزب الله" فسيقوم جيش الدفاع الإسرائيلي بذلك".

وأضاف: "الوقت للعمل الدبلوماسي من أجل تحقيق ذلك يشارف على الانتهاء".

وقد أعلن حزب الله اللبناني، صباح اليوم الأربعاء، استهداف بلدة كريات شمونة شمالي إسرائيل بـ30 صاروخ من نوع "كاتيوشا"، وذلك ردا على استهداف إسرائيل للمدنيين في بلدة بنت جبيل جنوبي لبنان.

وقال حزب الله في بيان "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، وردًا على ‏جرائم العدو المتكررة واستهدافه لمنازل المدنيين في بنت جبيل، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية [حزب الله] بعد ظهر الأربعاء مستعمرة كريات شمونة ‌‏(بلدة الخالصة المحتلّة) بثلاثين صاروخ كاتيوشا".

وفي وقت سابق اليوم، قتل 3 لبنانيين وأصيب آخر، جراء غارة إسرائيلية على بلدة بنت جبيل، في محافظة النبطية جنوبي لبنان.