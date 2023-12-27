الجزائر تشهد بداية تفشي الحمى القلاعية والحكومة تتحرك

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وبحسب بيان حكومي، أطلقت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قبل أسبوع حملة تلقيح واسعة ضد المرض على مستوى مختلف أنحاء البلاد كإجراء وقائي.
29 يناير, 06:48 GMT
واتخذت الوزارة كافة الإجراءات والتدابير لتنفيذ عملية التلقيح في أسرع وأقصر وقت ممكن بتجنيد كافة المصالح البيطرية، داعية الفلاحين والمربين إلى تسهيل إتمام هذه العملية الهادفة إلى حماية الثروة الحيوانية الجزائرية.
كما عمدت الحكومة الجزائرية إلى إغلاق أسواق الماشية ببعض الولايات، كإجراء احترازي لتفادي انتشار المرض عن طريق تنقل واحتكاك المواشي.
28 يناير, 13:08 GMT
نشر موقع هيئة "روسيلخوزنادزور" الروسية ( وكالة الطب البيطري والصحة النباتية) بيانا جاء فيه أنه تم التوصل لاتفاق بشأن شهادة بيطرية للحوم الدواجن الروسية المصدرة للجزائر بين الهيئة الفيدرالية الروسية ووزارة الفلاحة والتنمية الجزائرية.