شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: اعتقال 5 إرهابيين أحدهم مشترك بجريمة سبايكر فى الأنبار وكركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الأربعاء، اعتقال خمسة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، أحدهم مشترك بجريمة سبايكر، فى محافظتى الأنبار وكركوك.

وذكرت المديرية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه بناءً على معلومات استخبارية دقيقة ومن خلال كمائن محكمة فى مناطق متفرقة فى المحافظتين، أسفرت عن اعتقال 5 عناصر من عصابات تنظيم "داعش" الإرهابى مطلوبين للقضاء العراقى وفق أحكام المادة (4/إرهاب) فى أقضية الفلوجة والرطبة والكرمة وقضاء كركوك، أحدهم مشترك بجريمة سبايكر، مشيرة إلى أنه تم تسليمهم إلى الجهات المعنية أصوليا.



يذكر أن (جريمة سبايكر) نفذها تنظيم "داعش" الإرهابى عقب أسر جنود عراقيين من قاعدة سبايكر فى يونيو 2014، بعد سيطرة التنظيم على مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين ومدينة الموصل مركز محافظة نينوي، حيث أسروا 1700 جندى وقادوهم إلى الصحراء وقاموا بقتلهم رميا بالرصاص ودفن بعضهم أحياء.