شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية" تُسلم إمدادات طبية إلى مستشفيات شمال وجنوب غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت منظمة الصحة العالمية توصيل الإمدادات الطبية إلى المستشفيات في شمال وجنوب قطاع غزة، التي تشهد عدواناً إسرائيلياً شديداً.

وأشارت إلى ارتفاع أعداد المرضى والمصابين واكتظاظ المستشفيات بالنازحين الباحثين عن ملجأ.

خطر جسيم

دعا مدير عام المنظمة تيدروس غبريسوس، المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عاجلة للتخفيف من الخطر الجسيم الذي يواجه سكان غزة، ويهدد قدرة العاملين الإنسانيين والصحيين على مساعدة الأشخاص الذين يعانون من إصابات فظيعة، والجوع الحاد، والمعرضين للإصابة بالأمراض المعدية.

وأوضح غبريسوس أن سلامة موظفي المنظمة واستمرارية عمليات تسليم الإمدادات الطبية، تعتمد على وصول المزيد من الأغذية على الفور إلى القطاع.