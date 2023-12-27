شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير أممي من تأثير انقطاع الاتصالات على جهود الإغاثة في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) من تأثير انقطاع الاتصالات عن قطاع غزة على جهود الإغاثة، مشيراً إلى أن المجتمع الإنساني في مواجهة التحديات ويغتنم كل فرصة لتقديم المساعدة المنقذة للحياة.

وأفاد المكتب أن استمرار عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي البرية المكثفة في معظم مناطق غزة، تعوق إيصال المساعدات، كما أن انعدام الأمن والطرق المغلقة وندرة الوقود تعيق الاستجابة الإنسانية.

الإغاثة في غزة

أضاف أن في الفترة من 23 ديسمبر إلى أمس، تمكن برنامج الغذاء العالمي من الوصول بالطرود الغذائية إلى نصف مليون نازح داخلياً في ملاجئ الأونروا جنوب وادي غزة، ويعمل البرنامج الآن على توصيل 50 طناً من دقيق القمح إلى 12 مخبراً في غزة.