شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى: موقفنا ثابت فى حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولة مستقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس التونسى قيس سعيد أن العمل الدبلوماسى التونسى فى مختلف المحافل الدولية؛ مساند للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني؛ خاصة وأن موقف تونس ثابت إزاء حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة، كاملة السيادة فى كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس . وقال الرئيس التونسى - خلال لقائه مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار اليوم /الأربعاء/ - إن سيادة الدولة فى الخارج هى من سيادة الشعب فى الداخل، مشددا على ثوابت السياسة الخارجية التونسية القائمة على استقلال القرار.

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