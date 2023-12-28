قيادي بالانتقالي لـ"الخليج 365": لا سلام حقيقي في اليمن والمنطقة دون عودة دولة الجنوب

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أمس, 13:24 GMT
وأضاف صالح، أن وضع إطار خاص لقضية شعب الجنوب في كل مراحل أي مسار للسلام، هو استحقاق لا يمكن بناء أي عملية سلام دون تلبيته، وأي تجاهل أو استبعاد لهذا الأمر هو ما سيفضي إلى عرقلة أي اتفاق سلام وليس العكس، كما أنه بدون ذلك الإطار ودون حضور الجنوب وقضية شعبه في كل مراحل عملية السلام المنشودة، من شأنه أن يحبط العملية برمتها وينتج مزيدا من الاحتراب.
وجدد القيادي الجنوبي، التأكيد على أن أهداف المجلس الانتقالي الجنوبي (الحامل الوطني لقضية شعب الجنوب) غير قابلة للترحيل وينبغي تضمينها في كل المراحل وضمن أي تحرك للسلام.
وأوضح أن خطة وخارطة المبعوث الأممي المعلن عنها مؤخراً لن يكتب لها النجاح إذا سارت بهذه الطريقة البعيدة عن الواقع، ما لم تضع قضية شعب الجنوب في مقدمة القضايا التي يجب مناقشتها وحلها، ووضعها في إطارها التفاوضي الخاص بها.
24 ديسمبر, 18:59 GMT
وأشار إلى أن هذه المطالب تتعلق بالحاضر كتضمين قضية الجنوب في كل المسارات الإنسانية والاقتصادية والعسكرية والمستقبلية من خلال وضع الإطار التفاوضي لهذه القضية في المرحلة الثانية وهي مرحلة المفاوضات السياسية وأهمها شكل الدولة.
وأعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، السبت الماضي، توصل أطراف الصراع في اليمن إلى الاتفاق على مجموعة من التدابير، تشمل التزامهم بتنفيذ وقف لإطلاق النار في عموم اليمن، والاستعداد لاستئناف العملية السياسية.
24 ديسمبر, 21:13 GMT
ونقل البيان عن المبعوث الأممي، هانس غرونبرغ، أن "30 مليون يمني يراقبون وينتظرون أن تقود هذه الفرصة الجديدة لتحقيق نتائج ملموسة وللتقدم نحو سلام دائم، لقد اتخذت الأطراف خطوة مهمة، إن التزامهم هو، أولا وقبل كل شيء، هو التزام تجاه الشعب اليمني بالتقدم نحو مستقبل يلبي التطلعات المشروعة لجميع اليمنيين، ونحن على استعداد لمرافقتهم في كل خطوة على الطريق".
واختتم المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غرونبرغ، زيارة إلى سلطنة عُمان، وخلال اجتماعه مع مجموعة من كبار المسؤولين العمانيين، أعرب غرونبرغ، عن تقديره للدعم القوي الذي تقدمه سلطنة عُمان لجهود الوساطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة في اليمن.
17 ديسمبر, 17:08 GMT
يشار إلى أن اليمن يشهد، للعام التاسع تواليا، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، بحياة الآلاف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.