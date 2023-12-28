شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: مقتل واعتقال نحو 6 آلاف متهم بالإرهاب خلال 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية العراقية، حصيلة بعدد الإرهابيين الذين تم القبض عليهم وقتلهم خلال العام 2023.

وقال الناطق باسم الوزارة، العميد مقداد ميرى - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - إن "وزارة الداخلية تمكنت من قتل 65 إرهابيا خلال عام 2023، فى عموم البلاد".



وأضاف أنه تم إلقاء "القبض على 5589 متهما، وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".