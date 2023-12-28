اخبار الخليج

العراق: مقتل واعتقال نحو 6 آلاف متهم بالإرهاب خلال 2023

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: مقتل واعتقال نحو 6 آلاف متهم بالإرهاب خلال 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  أعلنت وزارة الداخلية العراقية، حصيلة بعدد الإرهابيين الذين تم القبض عليهم وقتلهم خلال العام 2023.

وقال الناطق باسم الوزارة، العميد مقداد ميرى - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - إن "وزارة الداخلية تمكنت من قتل 65 إرهابيا خلال عام 2023، فى عموم البلاد".


وأضاف أنه تم إلقاء "القبض على 5589 متهما، وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements