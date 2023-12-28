شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: الدمار نتيجة العدوان الإسرائيلى يعيق إيصال المساعدات لسكان قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، الأربعاء، إن حجم الدمار نتيجة العدوان الإسرائيلى؛ يعيق إيصال المساعدات إلى سكان قطاع غزة.

وأضاف المكتب - في بيان صحفي اليوم - أن "التحديات التشغيلية الناجمة عن انعدام الأمن والطرق المغلقة وندرة الوقود تعيق الاستجابة الإنسانية"، محذرا من تأثير انقطاع الاتصالات على جهود الإغاثة، "حيث لا يزال الوصول إلى خدمة الاتصالات والإنترنت غير موثوق".

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