شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان يبحث هاتفيا مع رئيس وزراء الهند العلاقات الثنائية والتطورات الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودى، العلاقات الثنائية والاستراتيجية بين البلدين، وسبل تطويرها؛ بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الجانبين بحثا - خلال الاتصال - عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتطورات الأحداث الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.