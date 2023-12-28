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محمد بن سلمان يبحث هاتفيا مع رئيس وزراء الهند العلاقات الثنائية والتطورات الدولية

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القاهرة - سامية سيد - بحث الأمير محمد بن سلمان، ، رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودى، العلاقات الثنائية والاستراتيجية بين البلدين، وسبل تطويرها؛ بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

 

وذكرت وكالة الأنباء أن الجانبين بحثا - خلال الاتصال - عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتطورات الأحداث الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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