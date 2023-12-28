جرحى جراء اشتباكات بين الجيش اليمني والحوثيين في محافظة تعز

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - الخليج 365 . وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "الخليج 365" بأن اشتباكات متقطعة دارت بين الجيش ومقاتلي "أنصار الله" في جبهة كلابة الأربعين شمال شرقي مدينة تعز، إثر تعرض مواقع عسكرية إلى قصف مدفعي.

22 نوفمبر, 18:31 GMT

وذكر المصدر أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة 3 جنود، في حين سقط قتلى في صفوف جماعة "أنصار الله".

وأشار المصدر إلى أن التصعيد الميداني يأتي بعد ساعات من مقتل جندي بعملية قنص في جبهة التشريفات شرق مدينة تعز.

ويوم الثلاثاء الماضي، أكد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، "حساسية الفترة الحالية في اليمن"، حاثاً كافة الأطراف على "الحفاظ على بيئة مواتية لاستمرار الحوار البناء".

ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت في اليمن 6 أشهر.

ويعاني البلد العربي للعام التاسع توالياً، صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.

وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.