شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يؤكد ثوابت استقلال القرار الوطنى وتكثيف الدعم لفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأربعاء، على ثوابت السياسة الخارجية التونسية وعلى استقلال القرار الوطني، داعيا لتكثيف العمل الدبلوماسي الدولي للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطينى.

وتناول اللقاء الذي جمع الرئيس التونسى مع وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، وفق بلاغ إعلامي صادر عن رئاسة الجمهورية، دور القناصل في تقديم أفضل الخدمات في أسرع الأوقات للتونسيين المقيمين بالخارج. وأكد سعيّد أن "سيادة الدولة في الخارج هي من سيادة الشعب في الداخل".

كما دعا رئيس الجمهورية وزير الشؤون الخارجية إلى تكثيف العمل الدبلوماسي في كافة المحافل الدولية للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ووقف هذا العدوان الهمجي الصهيوني عليه، مؤكدا موقف تونس الثابت من حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة الكاملة السيادة في كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

وفي وقت سابق، دعا قيس سعيد، وزارة الداخلية إلى "مزيد من اليقظة والانتباه" في مواجهة مساعٍ لـ "تشويه" موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية.

وأوضح سعيد أن اليقظة مطلوبة "في هذا الظرف بالذات الذي يعبر فيه الشعب التونسي عن وقوفه غير المشروط مع الشعب الفلسطيني ودعمه غير المحدود له لاستعادة حقه السليب في فلسطين كل فلسطين".

وأكد أن "هناك من يسعى للاندساس حتى يشوه الموقف الثابت للشعب التونسي، إلى جانب الطوابير الخفية للحركة الصهيونية العالمية التي دأبت على العمالة والخيانة ولا هدف لها سوى تدمير المجتمعات وتفجير الدول والأوطان"، دون الإشارة إلى جهة معينة.