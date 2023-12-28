"المقاومة الإسلامية في العراق" تستهدف "مركز تجسس فني" إسرائيلي في أربيل

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في بيان "المقاومة الإسلامية في العراق": "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر أمس الاربعاء مركزا للتجسس الفني تابعا للكيان الصهيوني شمال شرقي محافظة أربيل في إقليم كردستان العراق بالأسلحة المناسبة".

كما ذكرت "المقاومة الإسلامية" في العراق في بيان منفصل أنها استهدفت "هدفا حيويا في أراضينا المحتلة جنوبي مستوطنة إلياد بالأسلحة المناسبة"، مجددة موقفها في الاستمرار بـ"دكّ معاقل العدو".

وأكد الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الأربعاء، تعرض مبنى في جنوب هضبة الجولان المحتلة لأضرار جراء استهدافه بطائرة مسيرة انتحارية.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن قذيفة مفخخة انطلقت من سوريا سقطت في جنوب الجولان وأصابت مبنى دون وقوع إصابات.

أمس, 23:32 GMT

في سياق متصل، تبنت "المقاومة الإسلامية في العراق" الهجوم على المبنى وقالت في بيان مقتضب إنها استهدفت "هدفا حيويا في أراضينا المحتلة إلى الجنوب من مستوطنة إلياد بالأسلحة المناسبة".

وتستهدف جماعات مسلحة في كل من سوريا والعراق ولبنان مواقع حدودية إسرائيلية ردا على التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.

ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع راح ضحيتها، حتى الآن، أكثر من 21 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 54 ألفا آخرين، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.

وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.

وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة وعلى رأسها كتائب القسام التابعة لـحماس، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من كانون الأول/ديسمبر الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي امتدت بالمجمل، لـ7 أيام.