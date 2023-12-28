"المقاومة الإسلامية في العراق" تستهدف "مركز تجسس فني" إسرائيلي في أربيل

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دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في بيان "المقاومة الإسلامية في العراق": "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر أمس الاربعاء مركزا للتجسس الفني تابعا للكيان الصهيوني شمال شرقي محافظة أربيل في إقليم كردستان العراق بالأسلحة المناسبة".
كما ذكرت "المقاومة الإسلامية" في العراق في بيان منفصل أنها استهدفت "هدفا حيويا في أراضينا المحتلة جنوبي مستوطنة إلياد بالأسلحة المناسبة"، مجددة موقفها في الاستمرار بـ"دكّ معاقل العدو".
وأكد الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الأربعاء، تعرض مبنى في جنوب هضبة الجولان المحتلة لأضرار جراء استهدافه بطائرة مسيرة انتحارية.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن قذيفة مفخخة انطلقت من سوريا سقطت في جنوب الجولان وأصابت مبنى دون وقوع إصابات.
أمس, 23:32 GMT
وتستهدف جماعات مسلحة في كل من سوريا والعراق ولبنان مواقع حدودية إسرائيلية ردا على التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة وعلى رأسها كتائب القسام التابعة لـحماس، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من كانون الأول/ديسمبر الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي امتدت بالمجمل، لـ7 أيام.