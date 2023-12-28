اعتقال 20 عاملا بالصرافة فى الضفة الغربية بتهمة دعم الفصائل فى غزة

وأعلنت مصادر طبية في مجمع فلسطين الطبي برام الله، مصرع الشاب حازم عبد الفتاح قطاوي، متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال، وإصابة 14 آخرين خلال مواجهات في منطقة "دوار المنارة" وسط مدينة رام الله، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وذكرت الوكالة أن الجيش الإسرائيلي، فتح النار على مركبة في حي الطيرة، كما اعتقل عدة أشخاص في مناطق مختلفة في مدينتي رام الله والبيرة، مضيفة أن القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدتي بيت لقيا وبيتونيا، والأحياء القريبة من سجن "عوفر" العسكري، وقريتي سنجل (شمال) ورافات (جنوب) المدينة.

وأشارت إلى إصابة 9 فلسطينيين بينهم أطفال خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة حلحول شمال الخليل، فجر الخميس، عقب مداهمة البلدة.

وطالت عمليات الاقتحام في حلحول، عدداً من المنازل ومحلاً للصرافة والمجوهرات، حيث أُجبر أصحابها على فتحها بالقوة قبل تفتيشها والاستيلاء على بعض محتوياتها، فيما أُبلغ عن اعتقال شخصين.

كما اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي، مدينة طولكرم، وداهمت عدداً من محلات الصرافة، واستولت على محتوياتها واعتقلت أصحابها، وسط اندلاع مواجهات.