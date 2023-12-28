جدل حول تصريحات خالد مشعل المتعلقة بـ"الاعتراف بدولة إسرائيل"

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دبي - محمود عبدالرازق - ونسبت الصحيفة لمشعل أنه قال: "استراتيجية الحركة في الوقت الحالي تهدف إلى إنهاء الحرب وانسحاب إسرائيل من غزة ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وأنه هناك إمكانية للتفاوض حول جميع القضايا مع إسرائيل، لكن بشكل غير مباشر".
وبحسب ما نسبته الصحيفة لرئيس المكتب السياسي السابق لـ"حماس"، فإن "الحركة انضمت عام 2017 للفصائل الفلسطينية فيما يتعلق بإقامة دولة فلسطينية ضمن حدود 1967، دون التطرق إلى مسألة الاعتراف بإسرائيل".
24 ديسمبر, 12:10 GMT
وقال البيان إن "الصحفي الذي أجرى المقابلة أدرج مجموعة من آرائه الشخصية وتعليقاته الخاصة، بعيدا عن تصريحات مشعل الواضحة والمحددة، والتي أكد فيها على رفض الاعتراف بالكيان الصهيوني".
أمس, 12:12 GMT
وأشار البيان إلى أن مشعل قال بوضوح في المقابلة إن "موقف حماس واضح بعدم الاعتراف بشرعية الاحتلال، وأنه تم أخذ العبرة من اتفاقيات أوسلو، عندما اعترفت قيادة منظمة التحرير بإسرائيل في عام 1993، ولم تمنحها إسرائيل أي شيء مقابل ذلك".
كما أكد البيان ما جاء في تصريحات مشعل حول وثيقة حماس السياسية عام 2017، الخاصة بالتوافق الوطني مع الفصائل الفلسطينية، التي تحدثت عن إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 عاصمتها القدس، وحق العودة دون الاعتراف بإسرائيل، مع إمكانية التفاوض حول الهدنة.
13 سبتمبر 2022, 07:46 GMT
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 21 ألف قتيل أغلبهم من الأطفال والنساء وأكثر من 54 ألف مصاب، بينما يواجه سكان القطاع ظروفا معيشية صعبة بسبب قطع إمدادات الوقود والغذاء والدواء وعدم السماح بدخول كميات كافية من المساعدات الإنسانية.