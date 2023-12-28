الحرس الثوري يتراجع عن تصريحاته بشأن اعتبار "طوفان الأقصى" انتقاما لقاسم سليماني

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ونفى سلامي، أن تكون عملية طوفان الأقصى انتقامًا لمقتل قاسم سليماني، مؤكدا أن الحرس الثوري هو من سيقوم بالانتقام له ولأبو مهدي المهندس، أما طوفان الأقصى فقد جاءت كرد من الفلسطينيين على "إهانة وتدنيس المسجد الأقصى وجرائم الاحتلال الإسرائيلي على مدى 75 عاما"، على حد وصفه.
أمس, 12:52 GMT
وأشاد سلامي بحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" الفلسطينيتين وغيرهما من حركات المقاومة في غزة لتنفيذ عملية طوفان الأقصى بشكل مستقل، مشيرا إلى أنهم "علموا العالم معنى المقاومة"، كما أشاد بجماعة "أنصار الله" في اليمن و"حزب الله" في لبنان، مؤكدا أيضا أنهما مستقلان في قراراتهما، وإن كانا مرتبطين بمحور المقاومة.
واختتم سلامي بأن "الحرس الثوري عندما يقوم بعمليات ضد أهداف أمريكية أو إسرائيلية يتبنى ذلك ولا يخفيه، مشددا على أن الحرس الثوري لن يصمت على اغتيال أبناء هذا الوطن وسنقوم بالانتقام لهم".
أمس, 06:43 GMT
وأضاف البيان: "لا شك أن جزءا من النصر التاريخي الكبير لطوفان الأقصى يعود لجهود الفريق قاسم سليماني حيث يصنف إنجازات هذه العملية كأحد وجوه الثأر لاغتيال سليماني".
تأتي تصريحات سلامي لتنفي ما صرح به المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، رمضان شريف، في تصريحات متلفزة، اليوم الأربعاء، إن "عملية طوفان الأقصى كانت إحدى عمليات الانتقام لاغتيال سليماني، وهذه الانتقامات ستبقى مستمرة".
أمس, 23:32 GMT
علّقت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم 25 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على اغتيال مستشار الحرس الثوري الإيراني في سوريا، العميد رضي موسوي، إثر غارة إسرائيلية.
وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.