الخليج اليوم .. السعودية: الحالات المطرية ينتج عنها اكتشاف فياض وروضات

الرياض - كتب موسى القحطاني -

ذكر الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في السعودية، الدكتور خالد بن عبدالله العبد القادر، لـ"العربية.نت" أن مبادرة تأهيل الفياض والروضات قد ينتج عنها استكشاف فياض وروضات كانت موجودة واندثرت نتيجة عوامل وعمليات التصحر.

وقال إن المركز نظَّم ورشة عمل للتعريف بالخطة التنفيذية لمبادرة تأهيل الفياض والروضات، وأهدافها، وآليات الشراكة والتعاون مع المحميات الملكية لتنفيذها؛ حيث وقَّع المركز عددًا من الاتفاقيات مع هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، وهيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، وهيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الملك خالد الملكية؛ لإعادة تأهيل أكثر من 1000 فيضة وروضة على مستوى السعودية.

وأضاف: "واشتملت الورشة على عدد من المحاور الرئيسة حول أهداف المبادرة والمعايير المتبعة للتقييم، والتقنيات المستخدمة في عمليات التأهيل، وأهم طرق تقييم مخرجات تنفيذ إعادة التأهيل، وأبرز مجالات التعاون والشراكة بين المركز والمحميات الملكية في أعمال التأهيل والتنمية المستهدفة والشراكة المجتمعية، ويسعى المركز من خلال مشاركته مع المحميات الملكية إلى تطبيق أفضل الممارسات لتنفيذ وإنجاح هذه المبادرة".

وأوضح أن المركز بدأ في تنفيذ المرحلة الأولى من تأهيل الفياض والرياض بإعادة تأهيل 100 فيضة وروضة من خلال زراعة 12 مليون شجرة وشجيرة، ونثر البذور، واستخدام تقنيات حصاد مياه الأمطار، وتتجاوز المنطقة المستهدفة بالتأهيل 225 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة داخل نطاق واحد بمساحة إجمالية تتجاوز 1.9 مليون هكتار من أراضي الفياض والروضات، بما يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين جودة الحياة؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء لزراعة 10 مليارات شجرة وتأتي كاستكمال لأعمال مبادرة تأهيل الفياض والروضات، التي أطلقها معالي وزير البيئة والمياه والزراعة أكتوبر الماضي؛ لإعادة تأهيل 1000 فيضة وروضة من فياض المملكة.

وأشار إلى أن المركز قد نفذ عددًا من مشاريع الاستزراع في المحميات الملكية، ومنها زراعة مليون شجرة برية في روضة الخفس بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية، وزراعة 400 ألف شتلة من الأشجار المحلية بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، وإمداد محمية الملك سلمان بـ 1.2 مليون شتلة لغرسها بالمحمية، كما أسفرت جهود التعاون بين المركز وهيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية عن زراعة أكثر من 600 ألف شجرة وشجيرة في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية.

يُشار إلى أن المركز يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها، وتأهيل المتدهور منها، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة الاحتطاب، إضافة إلى الإشراف على أراضي المراعي، وحماية الغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، ما يعزز التنمية المستدامة، التي ترتقي بجودة الحياة.