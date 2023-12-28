شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربى يستهل جلسته حول فلسطين بـ"دقيقة حداد" على شهداء غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت أعمال الجلسة الخاصة للبرلمان العربي بشأن فلسطين، اليوم الخميس برئاسة رئيس البرلمان عادل العسومي، تحت عنوان "نصرة فلسطين وغزة" وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة وذلك بحضور رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح وعدد من الشخصيات البرلمانية العربية.

وبدأت الجلسة بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء فلسطين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتبحث الجلسة، مستجدات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية وتبعات عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع والذي دخل يومه الـ 83.

وتعد هذه الجلسة استمرارا للتحركات المتواصلة التي يقودها البرلمان العربي لدعم الشعب الفلسطيني الأعزل ولوقف حرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال الإسرائيلي.

وكانت لجنة فلسطين بالبرلمان العربي قد عقدت اجتماعا - أمس الأربعاء برئاسة "العسومي" تحضيرًا لأعمال الجلسة الخاصة اليوم، وللتأكيد على دعم ومساندة البرلمان العربي التامة للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى والمركزية.

وأكد العسومي، خلال اجتماع اللجنة، أن البرلمان العربي في حالة انعقاد دائم وتحرك مستمر في كافة المحافل الدولية والبرلمانية لمناصرة ودعم الشعب الفلسطيني الأعزل ضد العدوان الغاشم وجرائم الحرب التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) في قطاع غزة والضفة الغربية.