شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيفيل: إصابة جندى بعد تعرض دورية لهجوم في الجنوب اللبناني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، إصابة جندي من قوات حفظ السلام، بعد أن تعرضت دورية تابعة لليونيفيل مساء أمس لهجوم من قبل مجموعة من الشباب في بلدة "الطيبة" بالقطاع الأوسط في الجنوب اللبناني، كما تضررت سيارة في الحادث.



وذكرت "اليونيفيل" - في بيان اليوم الخميس "أن الاعتداءات على الرجال والنساء الذين يخدمون قضية السلام ليست فقط مدانة، ولكنها تشكل أيضاً انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 والقانون اللبناني".



وشددت على أن حرية حركة قوات حفظ السلام أمر حيوي خلال عملها على استعادة الأمن والاستقرار على طول الخط الأزرق، وهو خط وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.



ودعت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" السلطات اللبنانية إلى إجراء تحقيق كامل وسريع وتقديم جميع الجناة إلى العدالة، مؤكدين أن حفظة السلام التابعين لليونيفيل لا يزالون يتابعون مهامهم، وسيواصلون عملهم الأساسي في المراقبة ووقف التصعيد.