الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط برتبة رائد وجنديين اثنين في غزة

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دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أن الجيش نشر بيانا عسكريا أكد من خلاله سقوط 3 من جنوده في المعارك الدائرة في غزة.
وأوضحت الصحيفة أن الجنود الثلاثة هم الرائد دفير ديفيد بيما، والرقيب أول احتياك آساف بنحاس طوفول، والرقيب احتياط نيريا زيسك.
أمس, 20:58 GMT
وأفاد الجنرال المتقاعد إسحاق بريك بأن المعلومات التي حصل عليها جاءت بناء على المعلومات التي تلقاها من الجنود والضباط الذين يقاتلون في قطاع غزة منذ بدء الحرب، موضحا أن "عدد عناصر حماس الذين قتلتهم قواتنا على الأرض أقل بكثير مما يتم إعلانه، كما أن معظم القتال لا يجري وجها لوجه كما يزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي والمحللون، ومعظم قتلانا وجرحانا أصيبوا بقنابل حماس والصواريخ المضادة للدبابات".
أمس, 19:16 GMT
وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/كانون الأول، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.