هجوم صاروخي مزدوج يستهدف قاعدتين نفطيتين للجيش الأمريكي شرقي سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مراسل "الخليج 365" إن قصفا بالقذائف الصاروخية تعرضت له قاعدة الجيش الأمريكي في معمل كونيكو للغاز شمالي دير الزور ،ظهر الخميس.

وتابع المراسل أن الهجوم تزامن مع هجوم مماثل طال قاعدة الجيش الأمريكي في "حقل العمر النفطي" شرقي دير الزورأدى إلى اندلاع النيران داخل المنطقة الخضراء في الحقل وقامت القوات الأمريكية بتسيير طيرانها الحربي في المنطقة مع فتح جدار الصوت فوق البلدات المحيطة بحقل العمر النفطي.

وفي نفس السياق، وأوضح المراسل أن مسلحي "العشائر العربية " مستمرين بشن الهجمات على نقاط عسكـرية لـ "قسد" الموالية للجيش الأمريكي قرب ضفة نهر الفرات في بلدات شرقي دير الزور في محيط "حقل العمر" النفطي بشكل شبه يومي مستغلين الظروف الحوية مع معلومات عن وقوع خسائر بشرية ومادية.

وبدورها، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، قيامها باستهداف القاعدة الأمريكية المتواجدة بحقل كونيكو السوري، برشقة صاروخية.