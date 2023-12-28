الخليج اليوم .. "استدرج طفلة واغتصبها".. الداخلية السعودية تصدر بيانا بشأن إعدام مواطن عربي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، يوم الأربعاء، بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرا (إعدام) بأحد الجناة في منطقة جازان.

وقالت الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم بندر محمد علي السلمي ـ يمني الجنسية ـ على استدراج طفلة قاصرة سنا وإدخالها مقر سكنه والتحرش بها وتجريديها من ملابسها وتصويرها واغتصابها".

وأضاف البيان: "وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، ولأن ما أقدم عليه المدعى عليه من عمل يعد فعلا محرما وكبيرة من كبائر الذنوب وجرأة في الباطل وانتهاكا لحرمة الأعراض المحترمة ومن الإفساد في الأرض مما يستوجب تعزيره تعزيرا بليغا بما يردعه ويزجر غيره فقد تم الحكم بقتله تعزيراً، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه".

وتابعت الوزارة: "وقد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيرا بالجاني بندر محمد علي السلمي ـ يمني الجنسية ـ يوم الأربعاء 14 جمادى الآخرة 1445 هجري الموافق 27 ديسمبر 2023 بمنطقة جازان".

وأردف البيان: طووزارة الداخلية إذ تُعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يهتك أعراضهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل".

المصدر: "واس"