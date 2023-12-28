شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: إسرائيل تتسبب فى تهجير قسرى لأكثر من 150 ألف شخص وسط غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "أونروا"، أن إسرائيل تتسبب في تهجير قسري مستمر لأكثر من 150 ألف شخص في وسط غزة.

وقالت سلطة النقد الفلسطينية، إن قوات الاحتلال اقتحمت وداهمت مقار 6 شركات صرافة في عدة محافظات واعتقلت عددا من أصحابها واستولت على مبالغ مالية من خزاناتها بعد تفجيرها.

وأضافت سلطة النقد الفلسطينية، أن مداهمة وتدمير المقرات التابعة لكيانات خاضعة لرقابتنا عمل مخالف للأعراف والقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية، نقلا عن القاهرة الإخبارية.