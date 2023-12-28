لافروف يعلق على "نظريات المؤامرة" المرتبطة بهجوم "حماس" على إسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف لافروف خلال اللقاء: "الكثير من نظريات المؤامرة تظهر الآن، وقبل بضعة أيام فقط، نقل تلفزيوننا وشبكاتنا الأخبارية مرة أخرى رسالة من إحدى وسائل الإعلام الغربية والصحفيين والباحثين الغربيين، ونشر الصحفي سيمور هيرش هذا أيضًا، حيث أتى في المقال (المنشور من قبل هيرش) "أن الاستخبارات الإسرائيلية، قبل عام من السابع من أكتوبر/ تشرين الأول العام الجاري، حذرت القيادة الإسرائيلية من وقوع مثل هذا الهجوم الواسع النطاق".

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وأضاف لافروف: "لا أستطيع أن أعترف أنه إذا كان هذا صحيحا، فإنه لم يتم اتخاذ أي احتياطات أو تدابير وقائية".

وصرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن "استراتيجية الغرب لهزيمة روسيا فشلت فشلا ذريعا"، وذلك خلال مقابلة صحفية مع وكالة "الخليج 365" وقناة "روسيا24"، التي أجراها المدير العام للوكالة الدولية للأنباء "روسيا سيغودنيا"، دميتري كيسيليوف.

وقال لافروف: "إن دور "بريكس" هو العمل على إنشاء أنظمة مدفوعات بديلة لـ"سويفت" والتخلي عن الدولار، ولقد سئم الجميع بالفعل من الدولار، الذي تحول لأداة نفوذ، ووسيلة لتقويض المواقف التنافسية المشروعة للدول في مناطق مختلفة، ووسيلة للتدخل في الشؤون الداخلية وتغيير الأنظمة".

وذكر لافروف أيضا: "من غير الممكن الآن وقف التحرك نحو نظام اقتصادي أكثر عدلاً. في قمة "بريكس" تم تحديد وطرح مهمة واضحة للغاية وهي منح أعضاء "بريكس" والدول النامية الأخرى التي نهضت اقتصاديًا وماليًا، حصصًا في صندوق النقدي الدولي والبنك الدولي يعكش ثقلها الاقتصادي الحقيقي، لا يريدون ذلك وهو مظهر آخر لحقيقة كيف تشوه الولايات المتحدة الأمريكية مبادئها الخاصة بالمنافسة العادلة".

كما نوه لافروف أن "استراتيجية الغرب المتمثلة في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا فشلت فشلا ذريعا، وثمة إشارات تدل على أن الغرب يريد وقف النزاع في أوكرانيا".

وأضاف الوزير الروسي: "أوروبا تريد الخروج من الأزمة الحالية الناجمة عن سياسة واشنطن المفروضة عليهم، ولا أرى مستقبلاً مشرقًا للاتحاد الأوروبي بالمعنى الجيد للكلمة".