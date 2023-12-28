لاعب مصري يفاجئ مذيع قناة بتصريح داعم لفلسطين والاتحاد الإنجليزي يتدخل... فيديو وصور

دبي - محمود عبدالرازق - وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اللقاء الذي جرى مع اللاعب المصري، حيث فاجئ مرسي الصحفي بتصريح داعم لفلسطين.

وفي تصريحاته على الهواء مباشرة عبر قناة "سكاي سبورتس" البريطانية، تحدث اللاعب المصري داعما فلسطين بشكل واضح وصريح، قائلا: "نحن محظوظون لوجودنا هنا أمام 30 ألف مشجع، بينما تستمر المأساة في فلسطين، محظوظون لأنه بإمكاننا لعب كرة القدم من أجل لقمة العيش والاستمتاع بذلك".

وسرعان ما انتشر الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، وتداوله عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بمن في ذلك مشجعو فريق إيبسوتش تاون الإنجليزي.

من جهة أخرى قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف سام مرسي قائد إبسويتش تاون ولاعب منتخب مصر لمباراة واحدة بأثر فوري، نتيجة لما اعتبره الاتحاد الإنجليزي سلوكا غير لائق مع حكم مباراة فريقه بعد حصوله على الإنذار أمام مدلسبره في 9 ديسمبر/كانون الأول.

وفي وقت سابق، وجّه النجم المصري ولاعب فريق "ليفربول" الإنجليزي، محمد صلاح، رسالة دعم لأهالي غزة على هامش تهنئته بعيدي الميلاد ورأس السنة، وذلك في أحدث منشوراته عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ونشر صلاح صورة شجرة عيد الميلاد معلق عليها زينة العيد، وأرفقها بتعليق، قال فيه: "عيد الميلاد هو الوقت الذي تجتمع فيه العائلات وتحتفل، ومع استمرار الحرب الوحشية في الشرق الأوسط، وتحديدا ما سببته من موت ودمار في غزة، نحتفل هذا العام بعيد الميلاد بقلوب مثقلة جدا بالحزن".

وتابع صلاح: "نشارك آلام تلك العائلات التي تشعر بالحزن على فقدان أحبائها، من فضلكم لا تنسوهم ولا تعتادوا على معاناتهم. عيد ميلاد مجيد".

وكان صلاح قد نشر، يوم 18 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لإعلان موقفه من التصعيد الذي يشهده قطاع غزة.

25 ديسمبر, 13:34 GMT

وقال محمد صلاح، في المقطع: "لم يكن من السهل أبدا الإدلاء بالتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة، لقد عاينّا في الأيام الماضية عنفا شديدا ووحشية تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع، فجميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها".

ودعا صلاح إلى "توقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها، كما يجب السماح بتوفير الدعم الإنساني لغزة فورا، حيث يمر سكان القطاع بأوضاع مزرية، حتى أننا بالأمس شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى"، وكان صلاح قد تبرع، في وقت سابق، بمبلغ مالي للهلال الأحمر المصري، بهدف توفير مساعدات إنسانية لشعب غزة المحاصر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حركة حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.

وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.