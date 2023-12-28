مصر تعلن اكتشاف أول إصابتين بمتحور كورونا الجديد

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت بوابة "الأهرام" الإلكترونية عن الوزارة قولها إن الأعراض التي ظهرت على المصابين خفيفة لإصابة الجهاز التنفسي العلوي.

وأضافت الوزارة أن التوصيات الصحية للتعامل مع فيروس كورونا لا يوجد بها أي تغيير، باعتباره أحد الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي كالإنفلونزا ومجموعة فيروسات الأنف، ولا توجد أي توصيات طبية باتخاذ أي إجراءات احترازية مختلفة عن سائر الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي.

23 ديسمبر, 09:47 GMT

وأهابت الصحة المصرية أن الطريقة المثلى لتجنب الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي تتمثل في تطهير لأيدي والأسطح باستمرار، وعدم خروج المصابين من المنزل وارتداء الكمامة حال الخروج من المنزل، إلى جانب التهوية الجيدة وعدم التواجد في أماكن مزدحمة.

وكان المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض قد أصدر، يوم الثلاثاء الماضي، بيانا بشأن الأمراض التنفسية ومتابعة المتحور الجديد لفيروس "كورونا".

8 سبتمبر, 15:13 GMT

وحصلت وكالة "الخليج 365" على نسخة من البيان، الذي جاء فيه أن المركز سجل المدة الماضية ارتفاعًا ملحوظًا بعدوى الأمراض التنفسية، منذ بداية أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تراوحت بين الخطيرة والبسيطة مع تسجيل عدد من الوفيات.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد رفعت تصنيف متحور كورونا الجديد "JN1" إلى "مثير للاهتمام"، وذلك بعد أن صنفته في وقت سابق على أنه جزء فرعي من السلالة الأم "بي-إي-.2.86".

وتزامن إعلان الصحة العالمية بشأن المتحور الجديد مع تصاعده في عدد من بلدان العالم بسرعة فائقة، ما أثار المخاوف من تكرار تجربة "كوفيد-19". يذكر أنه تم اكتشاف متحور كورونا الجديد "JN1" لأول مرة في سبتمبر/ أيلول 2023 في الولايات المتحدة.