شكرا لقرائتكم خبر عن منذ بداية العام.. استشهاد 522 فلسطينيًا في الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستمر آلة الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، في إسقاط المزيد من الشهداء في فلسطين، وهو ما وثقته وزارة الصحة الفلسطينية.

الصحة أشارت إلى استشهاد 522 فلسطينياً في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين

وأشارت في تقريرها الموثق أن من بينهم 314 استشهدوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

واليوم أوضحت أنه استشهد آخر، في نابلس شمال الضفة الغربية متأثراً بجروح أصيب بها بنيران قوات الاحتلال قبل أسبوعين.

الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين

ولفتت إلى أن 3800 فلسطيني أصيبوا بجروح في الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على قرى ومدن ومخيمات الضفة الغربية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي 4800 فلسطيني، خلال عمليات اقتحام واسعة.

اعتقال 4675 فلسطينيًا

وكان نادي الأسير الفلسطيني، أعلن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 4675 فلسطينياً في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وبين أن عمليات التصعيد والاعتقالات الواسعة في الضفة الغربية ترافق معها تدمير منازل وممتلكات الفلسطينيين، والاعتداء على عائلاتهم، مذكرا أن الاحتلال اعتقل مئات الفلسطينيين خلال العدوان المستمر على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، بينهم أطفال ونساء.