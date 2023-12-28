الخليج اليوم .. بعد مصرعه في العراق بـ"مخلفات داعش".. نجل مواطن كويتي ينشر صورة والده وينعاه (صورة)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

نعى نجل المواطن الكويتي فيصل المطيري والده الذي لقي مصرعه في محافظة الأنبار في العراق أثناء قيامه برحلة صيد.

وفي حسابه على منصة "إكس"، نشر طلال فيصل المطيري صورة لوالده فيصل المطيري وهو جاثٍ على ركبته وأمامه أحد الطيور، وعلق عليها قائلا: "إنا لله وإنا اليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله أبوي وحبيبي".

وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تعازيهم للمطيري، حيث كتب أحدهم معلقا: "أحسن الله عزاك..الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته وعزاءنا لكم ولأسرتكم الكريمة"، وأضاف آخر: "عظم الله اجركم و الله يربط على قلوبكم والله يرحم فقيدكم".

وأمس الثلاثاء، نشرت خلية الإعلام الأمني العراقي تفاصيل العثور على جثتي مواطنين، كويتي والسعودي، قضيا في صحراء الأنبار الكبرى إثر انفجار عبوة ناسفة قديمة من مخلفات "داعش" الإرهابي.

وكان وزير خارجية الكويت الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح قد أجرى يوم الاثنين اتصالا هاتفيا بنظيره العراقي فؤاد حسين، لمعرفة ملابسات اختفاء المواطن الكويتي في محافظة الأنبار.