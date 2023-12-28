شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: إطلاق سراح معظم الروس المحتجزين فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مدير مركز إدارة الأزمات بوزارة الخارجية الروسية يوري جورلاتش اليوم الخميس أن روسيا نجحت في إنقاذ معظم المواطنين الروس المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، مؤكدا على مواصلة العمل .



وقال جورلاتش - في مؤتمر صحفي نقلته وكالة أنباء تاس الروسية - " هناك جانب آخر عملنا عليه مع نظرائنا الإسرائيليين، وهو إطلاق سراح المحتجزين الروس، والأشخاص الذين يحملون الجنسية الروسية.. عملنا بجد بهذا الأمر وتمكنا من تحرير معظمهم؛ ونتوقع أن يستمر هذا العمل".



وأضاف " تعلمون أن الوضع في المنطقة ليس سهلا ... والانسحاب الآمن لمحتجزينا مهمة يتعين علينا حلها بعناية فائقة وبطريقة متوازنة .