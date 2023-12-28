وزير الخارجية الإسرائيلي: علينا السيطرة الأمنية على محور فيلادلفيا وإلا سنعود قريبا إلى 7 أكتوبر

- 1/3
- 2/3
- 3/3
دبي - محمود عبدالرازق - وأجرت "القناة الـ 14" الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، مقابلة مع كوهين، شدد من خلالها على ضرورة سيطرة الجيش الإسرائيلي على مدينة رفح ومحور فيلادلفيا بعد انتهاء الحرب الدائرة على قطاع غزة، وإلا فإن إسرائيل ستعود خلال سنوات قليلة إلى 7 أكتوبر جديدة.
وأوضح وزير الخارجية الإسرائيلي أن الحرب على قطاع غزة ستأخذ وقتا طويلا، لم يحدده.
وذكرت "القسام" في بيان لها: "كتائب القسام تستهدف دبابة "ميركافا" صهيونية بقذيفة "الياسين 105" جنوب شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة". وجاء في بيان آخر لـ"القسام"، أن "كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية بعبوة "شواظ" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة".
كما دمرت كتائب "القسام" دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا، ونشرت عقب ذلك بيانًا جاء فيه: "كتائب القسام تدمر آلية عسكرية صهيونية بقذيفة "الياسين 105" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة".
كما تم استهداف جرافة إسرائيلية من قبل كتائب "القسام"، ونشرت بيانًا لها عقب ذلك، جاء فيه: "كتائب القسام تستهدف جرافة صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في مخيم البريج وسط قطاع غزة".
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة وعلى رأسها كتائب القسام التابعة لـحماس، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من كانون الأول/ديسمبر الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي امتدت بالمجمل، لـ7 أيام.