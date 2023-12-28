إعلام: 70% من الإسرائيليين الذين يعيشون في الخارج غيروا سلوكهم منذ "طوفان الأقصى"

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دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت "القناة الـ 12" الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، أن 70% من الإسرائيليين الذين يعيشون خارج بلادهم يؤكدون أنهم غيّروا سلوكهم منذ السابع من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ونقلت القناة الإسرائيلية عن استطلاع رأي أجراه قسم العلاقات مع الإسرائيليين في الشتات في المنظمة الصهيونية العالمية، أن هؤلاء الإسرائيليين الذين يعيشون خارج بلادهم قد أزالوا الرموز اليهودية من حياتهم أو تجنبوا التحدث باللغة العبرية أمام الآخرين أو خلال وجودهم في الأماكن العامة.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، ظهر اليوم الخميس، أن رونين بار، رئيس جهاز الشاباك كان موجودا في مقر الجهاز في تل أبيب عشية هجوم السابع من أكتوبر، وهو ما دفعه مسبقا إلى اعترافه ومسؤوليته عن الفشل الاستخباري في هذا اليوم.
وأشارت إلى أن جهاز الشاباك قد علق على ما تم نشره، أمس الأربعاء، من عميل للجهاز الاستخباري في قطاع غزة، نقل معلومات حاسمة تفيد بأن حركة حماس تخطط لهجوم واسع النطاق في أوائل أكتوبر، لكن لم يتم أخذها على محمل الجد، موضحًا أن التركيز على خبر محدد أو معلومة معينة لا يعكس بدوره الصورة الاستخبارية في ذلك الوقت، على حد قوله.
وقالت القناة إن المعلومات وصلت إلى الشاباك خلال فصل الصيف. والعميل الذي نقل المعلومات لم يطلع عليها بشكل مباشر، بل حصل عليها من شخص كان يعلم أن "حماس تخطط لتحرك كبير في الأسبوع الذي يلي يوم الغفران"، وهو العيد الذي احتفل به اليهود في 24 سبتمبر/أيلول الماضي.