"حماس" تنفي مزاعم إخطارها حسن نصر الله بعملية "طوفان الأقصى" قبيل تنفيذها

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يأتي ذلك بعد مزاعم نشرتها "لوفيغارو"، حيث ادعت نقلها تصريحات عن القيادي في "حماس" أسامة حمدان، قال فيها إن السنوار هاتف نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري قبل نصف ساعة من انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، طالباً منه تنبيه أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله بالعملية.
ونفى سلامي أن تكون عملية طوفان الأقصى انتقامًا لمقتل قاسم سليماني، مؤكدا أن الحرس الثوري هو من سيقوم بالانتقام له ولأبو مهدي المهندس، أما طوفان الأقصى فقد جاءت كرد من الفلسطينيين على "إهانة وتدنيس المسجد الأقصى وجرائم الاحتلال الإسرائيلي على مدى 75 عاما"، على حد وصفه.
وأشاد سلامي بحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" الفلسطينيتين وغيرهما من حركات المقاومة في غزة لتنفيذ عملية طوفان الأقصى بشكل مستقل، مشيرا إلى أنها "علمت العالم معنى المقاومة"، كما أشاد بجماعة "أنصار الله" في اليمن و"حزب الله" في لبنان، مؤكدا أيضا أنهما مستقلان في قراراتهما، وإن كانا مرتبطين بمحور المقاومة.
وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.