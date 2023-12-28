شكرا لقرائتكم خبر عن الأعداد ترتفع.. آخر إحصائية لشهداء العدوان الإسرائيلي على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يستمر العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الـ 83 على التوالي، ما يؤدي إلى وقوع المزيد من الشهداء.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين على قطاع غزة إلى 21110 شهداء و 55243 جريحاً.

أعداد الشهداء في غزة

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية، أن من بين الشهداء 6200 امرأة ونحو 8 آلاف طفل و1000 مسن.

وذكرت أن الوضع الصحي في مستشفيات قطاع غزة، لا يزال كارثياً مع نفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود، وعدم قدرة ما تبقى من المستشفيات على استيعاب الكم الكبير من الجرحى والمرضى.

واستشهد 56 فلسطينيا وأصيب المئات بجروح اليوم، في قصف إسرائيلي جوي ومدفعي، استهدف مدينة خان يونس ومخيمات البريج والمغازي والنصيرات جنوب ووسط قطاع غزة.

جرائم إسرائيل في غزة

وانتشلت الأطقم الطبية 18 شهيداً، بعد استهداف طائرات ومدفعية الاحتلال لعدة منازل في مخيمات البريج والمغازي والنصيرات.

كما استشهد 38 فلسطيناً، وأصيب المئات بجروح، كما يوجد العديد من المفقودين تحت انقاض المنازل.