الخليج اليوم .. الإمارات تتصدر دول العالم في إيرادات الغرف الفندقية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أظهرت البيانات الإحصائية الصادرة عن شركة «إس تي آر STR» المتخصصة في صناعة الضيافة العالمية، تصدّر دولة الإمارات إيرادات الغرف الفندقية المتاحة؛ حيث حقق القطاع الفندقي متوسط إيرادات بلغ 200 دولار للغرفة (734 درهماً تقريباً).

وأرجعت الشركة هذا النمو إلى استضافة مؤتمر الأطراف «كوب28» والذي عُقد في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر في مدينة إكسبو دبي، حيث سجّلت دبي نمواً في إيرادات الغرف المتاحة بنسبة 84%.

وبحسب البيانات الإحصائية؛ جاءت الإمارات، والبرازيل، وكولومبيا والسعودية والمجر، كأفضل خمس دول في نمو إيرادات الغرفة المتوافرة مقارنة بعام 2019.

وشدَّدت الشركة على أنَّ استضافة الأحداث العالمية الكبرى، عززت من أداء قطاع الضيافة في دولة الإمارات؛ فبخلاف استضافة «كوب28» في دبي، استضافت إمارة أبوظبي سباق الجائزة الكبرى لطيران الاتحاد للفورمولا1، والذي أُجري في حلبة مرسى ياس، وأضافت بطولة طيران الإمارات دبي لسباعيات الرجبي أيضاً المزيد من الطلب إلى الجدول المزدحم للغرف الفندقية.

وكشفت الشركة في تقريرها المنشور على موقعها الرسمي، عن تباطؤ نمو إيرادات الغرف المتاحة في معظم الدول الأوروبية قبل موسم العطلات، لكن المجر دخلت بين الخمسة الكبار؛ لارتفاع متوسط السعر اليومي بنسبة 55%.

وبحسب البيانات الصادرة حتى تاريخ 16 ديسمبر الجاري، فإنَّ نحو 20 من 25 دولة أوروبية سجلت نمواً في إيرادات الغرف المتاحة في الفترة التي سبقت موسم العطلات، مما يشير إلى ختام العام بأداء جيد في أنحاء القارة الأوروبية.